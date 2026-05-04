Karimganj South Assembly Election Result 2026 (करीमगंज दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की करीमगंज दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। करीमगंज दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Siddeque Ahmed को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Aziz Ahmed Khan को उम्मीदवार बनाया। करीमगंज दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के सिद्दीक अहमद ने जीत हासिल की थी। करीमगंज दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 32487 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार अज़ीज़ अहमद खान को हराया था।

करीमगंज दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Karimganj South Election Result 2026

यहां देखें करीमगंज दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Karimganj South (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें करीमगंज दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdur Rahim Choudhury Rs 15,20,534 ~ 15 Lacs+ / Rs 8,68,358 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Abu Nosor Md Ilias Rs 6,04,572 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Aminur Rashid Choudhury / Cases Age Education 1 56 10th Pass Asad Uddin Ahmed Rs 82,173 ~ 82 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Aziz Ahmed Khan Rs 3,60,59,052 ~ 3 Crore+ / Rs 15,87,400 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 57 8th Pass Baharul Islam / Cases Age Education 0 28 Graduate Biplab Das Rs 20,00,750 ~ 20 Lacs+ / Rs 9,45,400 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 1 39 10th Pass Ekbal Hussain Rs 5,04,62,246 ~ 5 Crore+ / Rs 19,077 ~ 19 Thou+ Cases Age Education 0 54 12th Pass Foyaz Ahmed / Cases Age Education 0 42 12th Pass Md Rizwan Ahmed Rs 13,59,476 ~ 13 Lacs+ / Rs 4,20,069 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Mohammed Altaf Hussain Rs 1,66,757 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Pranab Kumar Nath / Cases Age Education 0 64 Graduate Ruhan Dutta Rs 8,15,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Ruposri Goswami Rs 54,343 ~ 54 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Shihab Uddin / Cases Age Education 1 50 Graduate Professional

करीमगंज दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Karimganj South Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें करीमगंज दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Siddeque Ahmed 2016 Aziz Ahmed Khan 2011 Siddeque Ahmed

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।