Karimganj North Assembly Election Result 2026 (करीमगंज उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की करीमगंज उत्तर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। करीमगंज उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Kamalakhya Dey Purkayastha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr Manash Das को उम्मीदवार बनाया। करीमगंज उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के कमलाख्या देय पुरकायस्था ने जीत हासिल की थी। करीमगंज उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 8324 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. मनश दास को हराया था।

करीमगंज उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Karimganj North Election Result 2026

यहां देखें करीमगंज उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Karimganj North (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें करीमगंज उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Muktadir Rs 5,17,901 ~ 5 Lacs+ / Rs 2,71,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 29 Graduate Abul Khair Zakaria Rs 10,669 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 12th Pass Ahad Uddin / Cases Age Education 0 44 8th Pass Arunangshu Bhattacharjee Rs 22,54,903 ~ 22 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 67 Post Graduate Binay Krishna Roy Rs 87,61,353 ~ 87 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Professional Choudhury Hibbur Rasul Usama Mabrur / Cases Age Education 0 55 Others Fakrul Islam Rs 10,073 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 5th Pass Jakaria Ahmed Rs 12,43,50,139 ~ 12 Crore+ / Rs 86,47,678 ~ 86 Lacs+ Cases Age Education 2 41 12th Pass Mokbul Ali / Cases Age Education 0 54 Literate Parimal Ranjan Roy Rs 1,08,38,468 ~ 1 Crore+ / Rs 9,70,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 62 10th Pass Samadul Hoque Choudhury Rs 1,01,132 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Samraj Banik / Cases Age Education 0 40 8th Pass Sayed Sahab Uddin Rs 10,115 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Subrata Bhattacharjee Rs 1,46,43,349 ~ 1 Crore+ / Rs 7,23,420 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Graduate

करीमगंज उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Karimganj North Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें करीमगंज उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kamalakhya Dey Purkayastha 2016 Kamalakhya Dey Purkayastha 2011 Kamalakhya Dey Purkayastha

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।