Karandighi Assembly Election Result 2026 (करंदीघी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की करंदीघी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। करंदीघी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Goutam Paul को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Subhas Chandra Sinha S/o: Haranarayan Sinha को उम्मीदवार बनाया। करंदीघी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के गौतम पॉल ने जीत हासिल की थी। करंदीघी सीट पर हार जीत का अंतर 36626 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुभाष चंद्र सिन्हा पुत्र हरनारायण सिन्हा को हराया था।

करंदीघी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Karandighi Election Result 2026

यहां देखें करंदीघी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Karandighi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें करंदीघी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananda Singha Rs 14,93,000 ~ 14 Lacs+ / Rs 27,50,000 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Bahamoni Hansda Rs 52,75,000 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Biraj Biswas / Cases Age Education 0 27 Graduate Biraj Biswas Rs 19,43,000 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 32 Graduate Professional Gautam Pal Rs 1,98,620 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Illiterate Goutam Paul / Cases Age Education 1 47 12th Pass Hasib Reja Rs 3,25,724 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Md. Faruque Hossain Rs 5,89,070 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 12th Pass Md. Sahabuddin / Cases Age Education 0 63 8th Pass Md. Sahabuddin Rs 28,800 ~ 28 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Literate Mursid Alam Rs 4,39,43,093 ~ 4 Crore+ / Rs 29,63,047 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 18 53 Illiterate Nirod Bandhu Biswas / Cases Age Education 0 53 10th Pass Ramesh Chandra Sinha Rs 1,23,03,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Sk. Mohammad Alam Rs 35,25,057 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 28 Graduate Professional Sushanta Kumar Sinha / Cases Age Education 0 39 Post Graduate

करंदीघी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Karandighi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें करंदीघी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Goutam Paul 2016 Manodeb Sinha 2011 Gokul Behari Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।