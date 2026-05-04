Kanthi Uttar Assembly Election Result 2026 (कांथी उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कांथी उत्तर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कांथी उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sumita Sinha को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Tarun Kumar Jana को उम्मीदवार बनाया। कांथी उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुमिता सिन्हा ने जीत हासिल की थी। कांथी उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 9330 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार तरुण कुमार जाना को हराया था।

कांथी उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kanthi Uttar Election Result 2026

यहां देखें कांथी उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kanthi Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कांथी उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Debasis Bhunya Rs 4,40,45,813 ~ 4 Crore+ / Rs 1,46,98,908 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 15 41 12th Pass Manas Shit Rs 2,45,268 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 41 10th Pass Subham Jana / Cases Age Education 0 31 12th Pass Subhash Chandra Paria Rs 9,67,910 ~ 9 Lacs+ / Rs 39,000 ~ 39 Thou+ Cases Age Education 0 53 10th Pass Subrata Mahapatra Rs 1,43,05,785 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 12th Pass Sumita Sinha / Cases Age Education 0 53 Graduate Sutanu Maity Rs 1,24,97,904 ~ 1 Crore+ / Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 1 51 Post Graduate Swapan Ghorai Rs 21,900 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 10th Pass Umarani Guria / Cases Age Education 0 54 10th Pass

कांथी उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kanthi Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कांथी उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sumita Sinha 2016 Banasri Maity 2011 Banasri Maity

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।