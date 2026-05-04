Kanthi Dakshin Assembly Election Result 2026 (कांथी दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Arup Kumar Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Jyotirmoy Kar को उम्मीदवार बनाया। कांथी दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अरूप कुमार दास ने जीत हासिल की थी। कांथी दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 10293 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार ज्योतिर्मॉय कर को हराया था।

कांथी दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kanthi Dakshin Election Result 2026

यहां देखें कांथी दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kanthi Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कांथी दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajitesh Pahari Rs 16,91,000 ~ 16 Lacs+ / Rs 7,50,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 45 12th Pass Arup Kumar Das Rs 1,11,05,358 ~ 1 Crore+ / Rs 3,32,786 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 3 68 Post Graduate Biswajit Jana / Cases Age Education 0 49 8th Pass Hiralal Mirdha Rs 34,05,895 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Masud Mallik Rs 1,15,67,859 ~ 1 Crore+ / Rs 33,02,964 ~ 33 Lacs+ Cases Age Education 1 55 Post Graduate Rafikul Islam / Cases Age Education 0 47 12th Pass Raj Kumar Sheet Rs 56,55,000 ~ 56 Lacs+ / Rs 33,00,000 ~ 33 Lacs+ Cases Age Education 1 42 Post Graduate Tapas Kumar Adhikari Rs 6,34,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 99,000 ~ 99 Thou+ Cases Age Education 0 39 10th Pass Tarun Kumar Jana / Cases Age Education 3 50 Graduate Teheran Hossain Rs 4,02,022 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Graduate

कांथी दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kanthi Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कांथी दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arup Kumar Das 2016 Dibyendu Adhikari 2011 Dibyendu Adhikari

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।