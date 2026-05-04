Kandi Assembly Election Result 2026 (कंडी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कंडी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कंडी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Apurba Sarkar (DAVID) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Goutam Roy को उम्मीदवार बनाया। कंडी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अपूर्व सरकार (डेविड) ने जीत हासिल की थी। कंडी सीट पर हार जीत का अंतर 38080 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार गौतम रॉय को हराया था।

कंडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kandi Election Result 2026

यहां देखें कंडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kandi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कंडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Halder Rs 30,000 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Apurba Sarkar (David) Rs 4,69,78,596 ~ 4 Crore+ / Rs 34,73,546 ~ 34 Lacs+ Cases Age Education 0 62 12th Pass Ashis Das / Cases Age Education 0 33 10th Pass Gargi Das Ghosh Rs 16,40,74,348 ~ 16 Crore+ / Rs 1,68,45,972 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 2 61 Graduate Gokul Hazra Rs 11,81,872 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 8th Pass Mesbahul Islam Khan / Cases Age Education 1 41 Graduate Pratap Das Rs 16,081 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 8th Pass Rajkumar Mondal Rs 8,22,600 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Rejaul Karim / Cases Age Education 0 60 Graduate Professional Sakshi Gopal Deb Rs 28,15,000 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Post Graduate Shamim Rana Rs 2,79,55,359 ~ 2 Crore+ / Rs 32,91,229 ~ 32 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Srikanta Das / Cases Age Education 0 42 5th Pass Syed Azizur Hossain (Nashim) Rs 11,79,282 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 49 12th Pass

कंडी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kandi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कंडी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Apurba Sarkar (David) 2016 Apurba Sarkar 2011 Apurba Sarkar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।