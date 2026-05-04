Kamarhati Assembly Election Result 2026 (कमरहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कमरहाटी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कमरहाटी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Madan Mitra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anindya Banerjee को उम्मीदवार बनाया। कमरहाटी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मदन मित्रा ने जीत हासिल की थी। कमरहाटी सीट पर हार जीत का अंतर 35408 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनिंद्या बनर्जी को हराया था।

कमरहाटी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kamarhati Election Result 2026

यहां देखें कमरहाटी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kamarhati (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कमरहाटी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arup Choudhury (Pulak) Rs 7,55,01,967 ~ 7 Crore+ / Rs 8,26,257 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 1 57 Graduate Birju Shaw Rs 40,08,288 ~ 40 Lacs+ / Rs 6,480 ~ 6 Thou+ Cases Age Education 0 47 10th Pass Hirak Sinha / Cases Age Education 0 48 Post Graduate Kallol Mukherjee Rs 4,94,990 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 12th Pass Madan Mitra Rs 3,52,51,312 ~ 3 Crore+ / Rs 24,99,837 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 6 71 Graduate Manash Mukherjee / Cases Age Education 3 70 Graduate Pintu Karar Rs 1,12,50,952 ~ 1 Crore+ / Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Graduate Professional Saifuddin Mondal Rs 61,000 ~ 61 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 12th Pass Sandip Dutta Bhowmick / Cases Age Education 0 49 Graduate Professional Satyabrata Bandyopadhyay Rs 67,32,988 ~ 67 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Post Graduate Shekh Imanur Rahman Rs 29,27,323 ~ 29 Lacs+ / Rs 2,63,444 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 35 Graduate Professional

कमरहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kamarhati Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कमरहाटी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Madan Mitra 2016 Manash Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।