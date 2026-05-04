Kamalpur Assembly Election Result 2026 (कमलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की कमलपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। कमलपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Diganta Kalita को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Kishor Kumar Bhattacharyya को उम्मीदवार बनाया। कमलपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के दिगंता कलिता ने जीत हासिल की थी। कमलपुर सीट पर हार जीत का अंतर 18114 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार किशोर कुमार भट्टाचार्य को हराया था।

कमलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kamalpur Election Result 2026

यहां देखें कमलपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kamalpur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कमलपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ankur Das Rs 52,24,912 ~ 52 Lacs+ / Rs 27,43,918 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 51 Graduate Diganta Kalita Rs 8,46,73,343 ~ 8 Crore+ / Rs 3,28,16,412 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 57 Graduate Naba Kumar Nath / Cases Age Education 0 54 Graduate Satyabrat Kalita Rs 2,86,13,763 ~ 2 Crore+ / Rs 42,73,777 ~ 42 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Post Graduate Sisir Kumar Kakati Rs 13,98,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Graduate

कमलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kamalpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कमलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Diganta Kalita 2016 Satyabrat Kalita 2011 Jadab Chandra Deka

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।