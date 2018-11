मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में सियासत का खेल शुरू हो गया है। चुनावी सरगर्मी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमलाथ को ‘बाहुबली’ के किरदार में दिखाया गया है और वो प्रदेश की जनता के लिए इंसाफ कर रहे हैं। दरअसल ये सीन प्रभास की ‘बाहुबली 2’ का है जिसमें देवसेना को आरोपी बनाकर भल्लादेव के सामने पेश किया जाता है और बाहुबली आकर अपने ही तरीके से इंसाफ करता है। अब इस सीन को वीडियो मॉर्फिंग करके शिवराज सिंह चौहान को भल्लालदेव, बाहुबली को कमलनाथ और देवसेना को प्रदेश की परेशान और लाचार महिला दिखाया गया है।

आखिर क्यों वायरल हो रहा है वीडियो

दरअसल इस वीडियो में देवसेना के रूप में मध्य प्रदेश की महिला भल्लालदेव (शिवराज) को अपने दुख बता रही है और कहती है- महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश असुरक्षित है, कानून व्यवस्था लाचार है, मुख्यमंत्री पद से आप त्याग दीजिए और अपने कानून व्यवस्था को सूली पर चढ़ा दीजिए। इस ही दौरान वीडियो में बाहुबली (कमलनाथ) की एंट्री होती है जिसे देख जनता खुश हो जाती है। एंट्री के बाद बाहुबली (कमलनाथ) अपने ही अंदाज में फैसला करते हुए असली आरोपी का गला काट देते हैं।

Creativity in overdrive ahead of the Madhya Pradesh elections. Here’s one which posits @ChouhanShivraj as MP Ka Bahubali. pic.twitter.com/ITXLgbuBVA

