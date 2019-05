2019 लोकसभा चुनाव के तहत छह चरणों का मतदान हो चुका है। ऐसे में आखिरी चरण के मतदान के पहले नेताओं के बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया। कमलनाथ ने रतलाम में जनता को संबोधित करते हुए कहा- 5 साल का जवाब नहीं दे सकते, क्या बात करते हैं ? देश की सुरक्षा की बात करेंगे… मोदी जी जब आपने पैंट-पैजामा पहनना नहीं सीखा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की फौज बनाई थी।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath in Ratlam, MP: 5 saal ka jawaab nahi de sakte, kya baat karte hain? Desh ki suraksha ki baat karenge…. Modi ji jab aapne pant-pyjama pehen’na nahi seekha tha tab Pandit Jawaharlal Nehru ne aur Indira Gandhi ji ne humare desh ki fauj banayi thi. pic.twitter.com/lBvssR3fBs — ANI (@ANI) May 13, 2019

National Hindi News, 13 May 2019 LIVE Updates: दिनभर की हर बड़ी खबर सिर्फ एक क्लिक पर

अपनी हैसियत भूल गए हैं मोदी: ऐसा पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने पीएम मोदी पर वार किया हो। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी पर जो आरोप लगा रहे हैं वह बहुत ‘घटिया’ हैं।मोदी अपनी हैसियत भूल गए हैं। वह जो आरोप लगा रहे हैं वे बहुत घटिया हैं। वह युवाओं, किसानों, व्यापारियों के बारे में बोलने के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी पर कमलनाथ ने कहा था- एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मोदी अपने घर (गुजरात) वापस जा रहे हैं। उनकी घर वापसी तय है।

मोदी ने किया था वार: गौरतलब है कि 11 मई को पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ में कहा था- ‘आपके (राहुल गांधी के) पिता को उनके दरबारी ‘मिस्टर क्लीन’ कहते थे, लेकिन उनका अंत भ्रष्टाचारी नंबर-1 के रूप में हुआ।’ बता दें कि पीएम के इस बयान से उनका इशारा बोफोर्स घोटाले पर था।

Read here the latest Lok Sabha Election 2019 News, Live coverage and full election schedule for India General Election 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App