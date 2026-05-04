Kalyani Assembly Election Result 2026 (कल्यानी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कल्यानी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कल्यानी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ambika Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Aniruddha Biswas को उम्मीदवार बनाया। कल्यानी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अंबिका रॉय ने जीत हासिल की थी। कल्यानी सीट पर हार जीत का अंतर 2206 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार अनिरुद्ध बिस्वास को हराया था।

कल्यानी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kalyani Election Result 2026

यहां देखें कल्यानी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kalyani (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कल्यानी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anupam Biswas Rs 1,29,98,469 ~ 1 Crore+ / Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 2 59 Literate Anupam Biswas S/O Uttam Biswas Rs 9,000 ~ 9 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Asimananda Majumder / Cases Age Education 0 56 Post Graduate Bishwajit Das Rs 49,30,136 ~ 49 Lacs+ / Rs 4,30,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Dr. Atindra Nath Mondal Rs 6,86,48,101 ~ 6 Crore+ / Rs 65,76,328 ~ 65 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Prankrishna Biswas (Babu) / Cases Age Education 0 61 Graduate Pulak Adhikary Rs 6,56,257 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 12th Pass Ramkrishna Barai Rs 45,45,000 ~ 45 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate Sabuj Das / Cases Age Education 0 37 Post Graduate Subrata Das Rs 10,63,068 ~ 10 Lacs+ / Rs 17,50,000 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 32 Graduate

कल्यानी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kalyani Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कल्यानी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ambika Roy 2016 Dr. Ramendra Nath Biswas 2011 Dr. Ramendra Nath Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।