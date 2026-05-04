Kalna Assembly Election Result 2026 (कालना विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कालना विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कालना विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Deboprasad Bag (POLTU) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Biswajit Kundu को उम्मीदवार बनाया। कालना सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के देबप्रसाद बाग (पोल्टू) ने जीत हासिल की थी। कालना सीट पर हार जीत का अंतर 7478 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिस्वजीत कुंडू को हराया था।

कालना विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kalna Election Result 2026

यहां देखें कालना की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kalna (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कालना विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Kumar Saha Rs 54,09,240 ~ 54 Lacs+ / Rs 4,06,422 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 1 60 Graduate Anay Saha Rs 18,15,500 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 35 12th Pass Debo Prasad Bag (Poltu) / Cases Age Education 0 49 10th Pass Nilratan Biswas Rs 17,09,295 ~ 17 Lacs+ / Rs 11,39,026 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Sharmistha Nag Saha Rs 25,88,148 ~ 25 Lacs+ / Rs 2,60,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 37 12th Pass Siddhartha Majumdar / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Subrata Mondal Rs 28,07,587 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 10th Pass

कालना में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kalna Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कालना में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Deboprasad Bag (Poltu) 2016 Biswajit Kundu 2011 Biswajit Kundu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।