Kalimpong Assembly Election Result 2026 (कलिम्पोंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कलिम्पोंग विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कलिम्पोंग विधानसभा सीट पर इस बार Independent ने Ruden Sada Lepcha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Suva Pradhan को उम्मीदवार बनाया। कलिम्पोंग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Independent के रुडेन सदा लेप्चा ने जीत हासिल की थी। कलिम्पोंग सीट पर हार जीत का अंतर 3870 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुवा प्रधान को हराया था।

कलिम्पोंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kalimpong Election Result 2026

यहां देखें कलिम्पोंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kalimpong (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कलिम्पोंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aldrin Lepcha Rs 45,600 ~ 45 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate Bharat Kumar Chetri Rs 1,23,13,801 ~ 1 Crore+ / Rs 25,65,497 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 45 10th Pass Bhernone Britto Lepcha / Cases Age Education 0 62 Graduate Rita Thapa Rs 10,000 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Literate Ruden Sada Lepcha Rs 12,03,23,027 ~ 12 Crore+ / Rs 4,85,17,579 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 2 56 Graduate Santa Kumar Pradhan / Cases Age Education 0 56 Others Sisir Kumar Sharma Rs 30,000 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate

कलिम्पोंग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kalimpong Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कलिम्पोंग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ruden Sada Lepcha 2016 Sarita Rai 2011 Dr. Harka Bahadur Chettri

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।