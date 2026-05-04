Kaliganj Assembly Election Result 2026 (कालीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कालीगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nasiruddin Ahamed (LAL) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Abhijit Ghosh को उम्मीदवार बनाया। कालीगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नासिरुद्दीन अहमद (लाल) ने जीत हासिल की थी। कालीगंज सीट पर हार जीत का अंतर 46987 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अभिजीत घोष को हराया था।

कालीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kaliganj Election Result 2026

यहां देखें कालीगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kaliganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कालीगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alifa Ahmed Rs 6,76,99,371 ~ 6 Crore+ / Rs 1,04,54,367 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Arikh Akher Rs 2,01,85,893 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Bapan Ghosh / Cases Age Education 1 41 10th Pass Bapan Ghosh Rs 5,73,981 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Kechhabuddin Sekh Rs 2,73,98,760 ~ 2 Crore+ / Rs 1,40,77,642 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 50 12th Pass Mohiuddin Mondal / Cases Age Education 0 62 Graduate Sabina Iyasmin Sekh Rs 3,35,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Shaikh Kabil Uddin Rs 5,29,55,026 ~ 5 Crore+ / Rs 12,69,900 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 54 Graduate Subrata Shekhar Biswas / Cases Age Education 0 54 Graduate Sumit Ghosh Rs 41,704 ~ 41 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass

कालीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kaliganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कालीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nasiruddin Ahamed (Lal) 2016 Hasanuzzaman Sk 2011 Nasiruddin Ahamed

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।