Kaliaganj Assembly Election Result 2026 (कालियागंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कालियागंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कालियागंज विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Soumen Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Tapan Deb Singha को उम्मीदवार बनाया। कालियागंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सौमेन रॉय ने जीत हासिल की थी। कालियागंज सीट पर हार जीत का अंतर 21820 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार तपन देब सिंघा को हराया था।

कालियागंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kaliaganj Election Result 2026

यहां देखें कालियागंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kaliaganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कालियागंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajay Chouhan Rs 5,42,110 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 8th Pass Anjay Debsarma Rs 2,66,500 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Basudeb Debsharma / Cases Age Education 0 56 Literate Dharanikanta Sarkar Rs 5,500 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 8th Pass Dhulesh Sarkar Rs 3,92,548 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 8th Pass Giridhari Pramanik / Cases Age Education 0 43 10th Pass Hiru Roy Sarkar Rs 59,76,525 ~ 59 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Mintu Barman Rs 23,87,728 ~ 23 Lacs+ / Rs 1,90,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 36 8th Pass Nitai Baishya / Cases Age Education 0 52 Graduate Panna Chowhan Rs 3,91,238 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 5th Pass Sanjib Roy Rs 11,43,808 ~ 11 Lacs+ / Rs 1,75,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 33 Graduate Utpal Brahmacharo / Cases Age Education 0 43 Graduate Uttam Barman Rs 1,01,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,38,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 26 Graduate

कालियागंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kaliaganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कालियागंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Soumen Roy 2016 Pramatha Nath Ray 2011 Pramatha Nath Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।