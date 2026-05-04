Kaliabor Assembly Election Result 2026 (कालीबोर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की कालीबोर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। कालीबोर विधानसभा सीट पर इस बार Asom Gana Parisad ने Keshab Mahanta को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Prasanta Kumar Saikia को उम्मीदवार बनाया। कालीबोर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Asom Gana Parisad के केशव महंत ने जीत हासिल की थी। कालीबोर सीट पर हार जीत का अंतर 28720 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार प्रशांत कुमार सैकिया को हराया था।

कालीबोर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kaliabor Election Result 2026

यहां देखें कालीबोर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kaliabor (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कालीबोर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Jiten Gour Rs 23,72,735 ~ 23 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Jyotiska Ranjan Goswami Rs 31,81,000 ~ 31 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Keshab Mahanta / Cases Age Education 0 66 Post Graduate Pradip Kumar Baruah Rs 28,98,744 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate

कालीबोर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kaliabor Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कालीबोर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Keshab Mahanta 2016 Keshab Mahanta 2011 Keshab Mahanta

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।