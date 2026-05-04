Kalchini Assembly Election Result 2026 (कालचीनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कालचीनी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कालचीनी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bishal Lama को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Passang Lama को उम्मीदवार बनाया। कालचीनी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिशाल लामा ने जीत हासिल की थी। कालचीनी सीट पर हार जीत का अंतर 28576 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार पासंग लामा को हराया था।

कालचीनी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kalchini Election Result 2026

यहां देखें कालचीनी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kalchini (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कालचीनी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anjan Chik Baraik Rs 38,94,677 ~ 38 Lacs+ / Rs 20,743 ~ 20 Thou+ Cases Age Education 0 53 10th Pass Arjun Indwar Rs 74,32,000 ~ 74 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Birendra Bara (Oraon) / Cases Age Education 0 43 Post Graduate Bishal Lama Rs 27,71,281 ~ 27 Lacs+ / Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 6 44 Graduate Narayan Lama Rs 2,28,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 10th Pass Passang Sherpa / Cases Age Education 1 55 Others Ranajit Rabha Rs 5,11,500 ~ 5 Lacs+ / Rs 12,000 ~ 12 Thou+ Cases Age Education 0 49 10th Pass

कालचीनी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kalchini Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कालचीनी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bishal Lama 2016 Wilson Champramary 2011 Wilson Champramary

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।