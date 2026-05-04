Kakdwip Assembly Election Result 2026 (काकद्वीप विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की काकद्वीप विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। काकद्वीप विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Manturam Pakhira को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dipankar Jana को उम्मीदवार बनाया। काकद्वीप सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मंटूराम पखीरा ने जीत हासिल की थी। काकद्वीप सीट पर हार जीत का अंतर 25302 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दीपांकर जाना को हराया था।

काकद्वीप विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kakdwip Election Result 2026

यहां देखें काकद्वीप की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kakdwip (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें काकद्वीप विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bimalendu Shee Rs 41,93,179 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Graduate Dipankar Jana Rs 22,47,43,165 ~ 22 Crore+ / Rs 10,27,44,080 ~ 10 Crore+ Cases Age Education 3 56 Graduate Dipankar Jana S/O Sudarshan Jana / Cases Age Education 0 30 12th Pass Fayjuddin Laskar Rs 5,65,770 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 8th Pass Hasibul Islam Mir Rs 2,73,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Jhantu Maiti / Cases Age Education 0 54 Post Graduate Manturam Pakhira Rs 76,08,388 ~ 76 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 10th Pass Narayan Das Rs 7,91,591 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 45 Graduate Nasir Uddin Ahamed / Cases Age Education 1 53 Graduate Parbati Bhunia Rs 11,64,405 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 8th Pass Souvik Ghosh Rs 24,314 ~ 24 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate

काकद्वीप में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kakdwip Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें काकद्वीप में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manturam Pakhira 2016 Manturam Pakhira 2011 Manturam Pakhira

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।