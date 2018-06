कैराना लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की ओर से अजीबोगरीब बयान आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब योगी आदित्‍यनाथ के एक मंत्री ने उपचुनावों में मिली हार के बचाव में विचित्र सफाई दी है। यूपी के अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण मामलों के मंत्री लक्ष्‍मी नारायण चौधरी ने कहा कि भाजपा के समर्थक बच्‍चों के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने बहार चले गए, जिसके कारण उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट के लिए 28 मई को वोट डाले गए थे। राज्‍य में सत्‍तारूढ़ बीजेपी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हार के बचाव में योगी के मंत्री लक्ष्‍मी नारायण ने कहा, ‘उपचुनाव और आम चुनाव में बहुत ज्‍यादा फर्क होता है। उपचुनाव के मुकाबले में आम चुनाव में ज्‍यादा लोग हिस्‍सा लेते हैं। बच्‍चों की गर्मी की छुट्टियां होने के कारण हमारे हमारे समर्थक और मतदाता बाहर घूमने-फिरने चले गए। इसलिए हमलोग दोनों सीट पर हार गए।’

There is a big difference between by polls & general elections as more people take part in the latter. Our supporters and voters had gone with their children for summer holidays so we lost those two seats(Kairana&Noorpur): Laxmi Narayan Chaudhary, UP Minister #BypollResults2018 pic.twitter.com/nqeFYxb8WI

— ANI UP (@ANINewsUP) June 1, 2018