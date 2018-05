Kairana Lok Sabha bypoll Election Result 2018: उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फजीहत देखी जा रही है। 2019 से पहले कैराना उपचुनाव बीजेपी और सीएम योगी के लिए साख का सवाल तो था ही साथ ही विपक्षी पार्टियों के लिए गठबंधन को परखने का मौका भी था। इन परिणामों से बीजेपी विरोध के चलते एक साथ आए विपक्षियों की उम्मीदों को बल मिला। इसी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना यहां तक हो रही है कि उन्हें बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना बीजेपी की भूल कहा जाने लगा है। गुरुवार (31 मई) को आए उपचुनावों के नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर सीएम योगी की खूब आलोचना देखी गई। विपक्षी नेताओं ने तो योगी पर तीखे प्रहार किए ही, सोशल मीडिया भी इस हार के लिए उन्हें बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। पत्रकार शेखर गुप्ता ने एक ट्वीट में लिखा- ”फूलपुर और गोरखपुर के बाद कैराना बीजेपी के लिए इस कड़वे सच की पुष्टि नहीं करता है कि योगी मुख्यमंत्री बनाने लायक थे। यह एक संकेत हैं कि वह उतने पानी में भी नहीं हैं कि उनके गढ़ के लोग उन्हें वोट देते।”

After Phulpur & Gorakhpur, the harsh truth Kairana confirms for BJP isn’t that Yogi was a bad choice for Chief Minister. It’s just a reminder that he isn’t one who even their base had voted for — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) May 31, 2018

साध्वी खोसला नाम की एक यूजर ने ट्वीट किया- ”आरएसएस और बीजेपी को चिंता करनी चाहिए क्योंकि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ को सौंपने का उनका फैसला भयानक रूप से गलत साबित हुआ, जो सोचते हैं कि वह राज्य को एक मठ की तरह चला सकते हैं। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के बाद संदेश साफ और तेज सुनाई देने वाला है।”

RSS & BJP shld be seriously worried because they have gone horribly wrong in their judgement while handing over India’s biggest state, Uttar Pradesh to @myogiadityanath who thinks that he can run the state like a Matt. Message is loud and clear after Gorakhpur, Phulpur & Kairana. — Sadhavi Khosla (@sadhavi) May 31, 2018

इसी तरह कई पत्रकारों और यूजर्स ने कैराना के नतीजों पर ट्वीट किए, जिनमें योगी, मोदी आदि को लेकर प्रतिक्रियाएं रखीं।

For me it’s very clear the time has come to debate wether #yogi was the right choice for Chief Minister. It is the same old story just like Akhilesh Yadav. Yogi was not the name UP voted for and gave BJP historic mandate. Time to rethink ?????? — Abhigyan Prakash (@Abhigyan_AP) May 31, 2018

Eagerly awaiting explanations on how losing every UP bypoll proves that Yogi Adityanath is doing a brilliant job and appointing him UP CM last year was a masterstroke. #Kairana — Sadanand Dhume (@dhume) May 31, 2018

In 2014, BJP's Hukum Singh fought Kairana Election on the background of Muzzafarnagar Riots & Exodus of Hindus. Won by almost 1.5 Lakhs votes. In 2018, BJP fought on the name of Adityanath's development work and Modi's 9KM road and the result is in front of all of you. — Kapil (@kapsology) May 31, 2018

Kairana brings the same message that Gorakhpur and Phoolpur first sent Narendra Modi. All is not well in Yogi’s Uttar Pradesh. — Tavleen Singh (@tavleen_singh) May 31, 2018

बीजेपी की मृगांका सिंह को हराने वाली आरएलडी की तबस्सुम हसन ने सीएम योगी से इस्तीफे मांग की। इससे पहले तबस्सुम हसन ने कहा- ”ये ना बीजेपी की मृगांका सिंह की हार है, न मेरी जीत। ये देश के महाबली नरेंद्र मोदी और प्रदेश के महाबली योगी आदित्यनाथ की हार है और विपक्षी गठबंधन की जीत…बीजेपी के लिए खतरे का लाल निशान।”

बता दें कि उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट समेत देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर 28 मई को उपचुनाव हुए थे। यूपी, बिहार और झारखंड में विपक्षी दलों के एक साथ आने से बीजेपी करारी शिकस्त मिली है। कैराना लोकसभा सीट और नुरपूर विधानसभा सीट पर अखिलेश सपा-बसपा और आरएलडी की तिकड़ी से बीजेपी को नुकसान हुआ। बिहार में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन से आरजेडी ने जोकीहाट विधानसभा सीट छीन ली। यहां कांग्रेस ने आरजेडी का समर्थन किया। झारखंड में भी विपक्षी दलों का गठबंधन सत्तारूढ़ बीजेपी पर हावी निकला। कर्नाटक की राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मुनिरत्ना ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से बीजेपी जीती। वहीं, भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट एनसीपी के नाम रही। पंजाब की शाहकोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीती। खबर लिखे जाने तक कुछ जगहों पर जीत-हार का फैसला बाकी था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App