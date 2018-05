कैराना उपचुनाव परिणाम 2018: जीत से गदगद विपक्ष, अखिलेश बोले- बीजेपी से ही सीखा है ये खेल

कैराना में बीजेपी की हार के बाद सियासी बयानों की झड़ी लग गई है। विपक्षी नेताओं ने पीएम, सीएम और पार्टी अध्यक्ष पर व्यंग्य बाण छोड़े, तो किसी ने सीधा हमला किया। कैराना में जीत हासिल करने वाली आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि कैराना में गन्ना जीता है और जिन्ना हारा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीजेपी पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनकी हार है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। अखिलेश ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा, “जो खेल बीजेपी हमारे साथ खेलती है, वही खेल हमने सीखा है उनसे। ये कहा गया कि किसानों का कर्ज माफ होगा, पर हुआ क्या? बल्कि किसानों की जान चली गयी, ये बहुत बड़ा धोखा है।”

वहीं कैराना में जीत हासिल करने वाली आरएलडी कैंडिडेट तबस्सुम हसन ने कहा कि वह जाट और मुस्लिम नेताओं के समर्थन की वजह से जीतीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी के हथकंड़ों की चाल मे नहीं आए और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती हैं कि भविष्य में कोई भी चुनाव ईवीएम के जरिये करवाया जाए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इन नतीजों पर कहा है कि एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दो कदम पीछे हटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बीजेपी बड़ी छलांग लगाएगी। वहीं कैराना नतीजे पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर होते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे अलग होते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में जातिगत भी असर पड़ता है और उपचुनाव के मुद्दे लोकसभा से अलग रहते हैं।

To take a giant leap, you will have to take two steps back. We will take a giant leap in future: Rajnath Singh, Home Minister on #BypollResults2018 pic.twitter.com/tFdpOJgayD

