कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह ढोल बजाते नजर आ रहे हैं। दरअसल यह वीडियो गुना के बामोरी इलाके का था, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। बामोरी इलाके में आदिवासी समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में जब गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सिंधिया बामोरी पहुंचे तो वहां स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ सिंधिया का स्वागत किया। इस पर सिंधिया भी लोगों के साथ मिल गए और उन्होंने ढोल बजाना शुरु कर दिया। जिस पर लोग थिरके लगे, यह देख ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोगों के साथ थिरकने लग गए। इस घटना का वीडियो काफी देखा जा रहा है।

बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। बीती 20 अप्रैल को सिंधिया ने गुना सीट से अपना नामांकन किया था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण से वोटिंग शुरु होगी, जोकि सातवें चरण तक संपन्न होगी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी पारा चरम पर है। बीते लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में भाजपा का परचम लहाराया था और राज्य की 29 सीटों में से 27 पर भगवा पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से और कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही जीत दर्ज कर सके थे।

#WATCH Madhya Pradesh: Congress General Secretary for UP West and Guna MP Jyotiraditya Scindia, plays a Dhol with members of tribal community in Guna’s Bamori. (27.04.2019) pic.twitter.com/5wKwcbibaf

— ANI (@ANI) April 27, 2019