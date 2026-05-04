Joypur Assembly Election Result 2026 (जॉयपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जॉयपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। जॉयपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Nara Hari Mahato को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Phanibhushan Kumar को उम्मीदवार बनाया। जॉयपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नरहरि महातो ने जीत हासिल की थी। जॉयपुर सीट पर हार जीत का अंतर 12200 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार फणीभूषण कुमार को हराया था।

जॉयपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Joypur Election Result 2026

यहां देखें जॉयपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Joypur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जॉयपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Animesh Mahato Rs 10,78,997 ~ 10 Lacs+ / Rs 1,23,358 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 35 Graduate Arjun Mahato Rs 3,19,731 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Ashok Kumar Murmu / Cases Age Education 1 43 Graduate Professional Biswajit Mahato Rs 17,33,949 ~ 17 Lacs+ / Rs 92,396 ~ 92 Thou+ Cases Age Education 4 35 Graduate Professional Dhirendranath Mahato Rs 14,36,880 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 8th Pass Dibyajoti Singh Deo / Cases Age Education 1 41 10th Pass Joyram Murmu Rs 2,30,024 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Phanibhushan Kumar Rs 76,20,374 ~ 76 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Shakti Pada Gorain / Cases Age Education 0 55 12th Pass Suphal Chandra Kumar Rs 16,08,578 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate

जॉयपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Joypur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जॉयपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nara Hari Mahato 2016 Shaktipada Mahato 2011 Dhirendra Nath Mahato

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।