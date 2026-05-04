Jorhat Assembly Election Result 2026 (जोरहाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की जोरहाट विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। जोरहाट विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Hitendra Nath Goswami को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Rana Goswami को उम्मीदवार बनाया। जोरहाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जीत हासिल की थी। जोरहाट सीट पर हार जीत का अंतर 6488 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार राणा गोस्वामी को हराया था।

जोरहाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jorhat Election Result 2026

यहां देखें जोरहाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jorhat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जोरहाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Gaurav Gogoi Rs 7,83,60,639 ~ 7 Crore+ / Rs 5,96,573 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 1 43 Post Graduate Hemanta Kumar Pegu Rs 24,143 ~ 24 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Hitendra Nath Goswami / Cases Age Education 0 67 Post Graduate Pranab Priyankush Dutta Rs 29,55,500 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 12th Pass

जोरहाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jorhat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जोरहाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Hitendra Nath Goswami 2016 Hitendra Nath Goswami 2011 Rana Goswami

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।