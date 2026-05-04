Jorasanko Assembly Election Result 2026 (जोरासाँको विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जोरासाँको विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जोरासाँको विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Vivek Gupta को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Meena Devi Purohit को उम्मीदवार बनाया। जोरासाँको सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के विवेक गुप्ता ने जीत हासिल की थी। जोरासाँको सीट पर हार जीत का अंतर 12743 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित को हराया था।

जोरासाँको विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jorasanko Election Result 2026

यहां देखें जोरासाँको की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jorasanko (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जोरासाँको विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ansuman Mitra Rs 61,14,836 ~ 61 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Professional Bharatram Tewari Rs 7,73,47,442 ~ 7 Crore+ / Rs 83,32,880 ~ 83 Lacs+ Cases Age Education 0 58 5th Pass Bijoy Ghorai / Cases Age Education 0 34 Graduate Bijoy Ojha Rs 1,08,52,726 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 74 8th Pass Deepak Singh Rs 92,742 ~ 92 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 12th Pass Hariram Singh / Cases Age Education 0 58 Graduate Lakshmi Prasad Rs 1,02,84,392 ~ 1 Crore+ / Rs 38,83,636 ~ 38 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Doctorate Pawan Kumar Sharma Rs 1,53,14,395 ~ 1 Crore+ / Rs 48,64,854 ~ 48 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Pradeep Kumar Saraff / Cases Age Education 1 56 Graduate Pritam Singh Rs 5,07,210 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 8th Pass Vijay Ojha Rs 2,25,60,985 ~ 2 Crore+ / Rs 14,89,368 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 7 52 10th Pass Vijay Upadhyay / Cases Age Education 0 69 12th Pass

जोरासाँको में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jorasanko Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जोरासाँको में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Vivek Gupta 2016 Smita Bakshi 2011 Smita Bakshi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।