Jonai Assembly Election Result 2026 (जोनाई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की जोनाई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। जोनाई विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bhuban Pegu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Hema Hari Prasanna Pegu को उम्मीदवार बनाया। जोनाई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के भुबन पेगु ने जीत हासिल की थी। जोनाई सीट पर हार जीत का अंतर 110987 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार हेमा हरि प्रसन्ना पेगु को हराया था।

जोनाई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jonai Election Result 2026

यहां देखें जोनाई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jonai (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जोनाई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhubon Pegu Rs 5,72,75,772 ~ 5 Crore+ / Rs 2,14,71,563 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 55 Post Graduate Raju Kumar Medok Rs 51,38,000 ~ 51 Lacs+ / Rs 4,60,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 2 56 Graduate

जोनाई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jonai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जोनाई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bhuban Pegu 2016 Bhubon Pegu 2011 Pradan Baruah

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।