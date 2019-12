Jharkhand Assembly Election 2019, CM Raghubar Das, Saryu Rai, Gaurav Vallabh: झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election 2019) के दूसरे चरण में 20 सीटों पर शनिवार (07 दिसंबर) की सुबह मतदान शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ। इस चरण में जमशेदपुर पूर्वी (Jamshedpur East) सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास (Chief Minister Raghubar Das) के खिलाफ उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बागी नेता सरयू राय (Saryu Rai) चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की और से प्रोफेसर गौरव वल्लभ (Gaurav Vallabh ) भी मैदान में हैं जिसके बाद से यह लड़ाई और भी दिलचस्प बन गई है। दूसरे चरण के मतदान में मुख्यमंत्री एवं राज्य के कई मंत्रियों सहित कुल 260 उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का फैसला होगा।

सुरक्षा बलों के अधिक जवानों की हुई है तैनातीः इस मतदान में 48,25,038 मतदाता मतदान करने के लिए योग्य हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार (05 दिसंबर) की शाम को पूरा हो गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चैबे ने संवाददाता सम्मेलन कहा था कि सभी सीटों के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों एवं अन्य सुरक्षा बलों के 42,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने यह भी बताया था कि दूसरे चरण में 260 उम्मीदवारों में 29 महिला उम्मीदवार और 73 निर्दलीय उम्मीदवार हैं।

94 महिला मतदान केन्द्र भी बनाए गएः जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी सीटों के लिए सर्वाधिक बीस-बीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जबकि सराइकेला सीट के लिए सबसे कम सात उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चौबे ने बताया था कि इस चरण के लिए कुल 6,066 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। 1662 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा है। इसके साथ मतदान के लिए कुल 337 मॉडल मतदान केन्द्र और 94 पूर्ण महिला मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया था कि जमशेदपुर पूर्वी एवं पश्चिमी सीटों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि अन्य सभी 18 सीटों पर मतदान दोपहर बाद तीन बजे संपन्न हो जायेगा।

सबसे ज्यादा 20 सीटों पर बीजेपी लड़ रही चुनावः बता दें कि दूसरे चरण में भाजपा सभी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ((JMM) ) 14 सीटों पर और कांग्रेस छह सीटों पर मैदान में है। आज्सू (AJSU) 12 सीटों पर, झारखंड विकास मोर्चा सभी 20 सीटों पर जबकि बसपा 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाकपा के दो, माकपा के एक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के भी छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को 1,10,070 नए मतदाता (18-19 साल के) पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

