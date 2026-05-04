Jhargram Assembly Election Result 2026 (झारग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की झारग्राम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। झारग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Birbaha Hansda को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sukhamay Satpathy (JAHAR) को उम्मीदवार बनाया। झारग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिरबाहा हंसदा ने जीत हासिल की थी। झारग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 38240 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुखमय सतपथी (जहार) को हराया था।

झारग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jhargram Election Result 2026

यहां देखें झारग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jhargram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें झारग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Singha Rs 3,79,270 ~ 3 Lacs+ / Rs 8,84,111 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 48 10th Pass Arjun Kumar Mahata Rs 23,49,000 ~ 23 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 8th Pass Ashoke Mahata / Cases Age Education 1 36 12th Pass Joyram Chalak Rs 2,53,144 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 8th Pass Lakshmi Kanta Sau Rs 9,06,72,518 ~ 9 Crore+ / Rs 3,53,49,888 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 2 48 Graduate Mongal Saren / Cases Age Education 0 49 Post Graduate Prabir Mahata Rs 7,21,450 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 10th Pass Prabir Mandi Rs 11,96,918 ~ 11 Lacs+ / Rs 2,88,589 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Prasenjit De / Cases Age Education 0 51 Post Graduate Subhas Chandra Singha Rs 1,25,78,874 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 12th Pass Subhasis Karak Rs 28,39,560 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 10th Pass Sundar Mohan Murmu / Cases Age Education 0 52 Graduate

झारग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jhargram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें झारग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Birbaha Hansda 2011 Sukumar Hansda

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।