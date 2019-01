कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को बुधवार (23 जनवरी) को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पूर्व का प्रभारी बनाया गया है। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में शामिल होने पर जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय राजनीति में इसका सबसे ज्यादा इंतजार था। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, “भारतीय राजनीति में इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। हालांकि, लोग इसके समय, भूमिका और पद को लेकर बहस कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि आखिरकार प्रियंका ने राजनीति में आने का फैसला ले लिया। प्रियंका गांधी को बधाई और शुभकामनाएं।” दरअसल, वर्ष 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था। ‘खाट पे चर्चा’ जैसे कार्यक्रम उनके दिमाग की ही उपज थी।

One of the most awaited entries in Indian politics is finally here! While people may debate the timing, exact role and position, to me, the real news is that she finally decided to take the plunge! Congratulations and best wishes to Priyanka Gandhi.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) January 23, 2019