Jaynagar Assembly Election Result 2026 (जयनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जयनगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जयनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Biswanath Das को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rabin Sardar को उम्मीदवार बनाया। जयनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिस्वनाथ दास ने जीत हासिल की थी। जयनगर सीट पर हार जीत का अंतर 38683 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रबिन सरदार को हराया था।

जयनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jaynagar Election Result 2026

यहां देखें जयनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jaynagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जयनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

जयनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jaynagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जयनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Biswanath Das 2016 Biswanath Das 2011 Tarun Kanti Naskar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।