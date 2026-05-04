Jangipur Assembly Election Result 2026 (जंगीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जंगीपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। जंगीपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jakir Hossain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sujit Das को उम्मीदवार बनाया। जंगीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जाकिर हुसैन ने जीत हासिल की थी। जंगीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 92480 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुजीत दास को हराया था।

जंगीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jangipur Election Result 2026

यहां देखें जंगीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jangipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जंगीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aloke Kumar Das Rs 4,71,97,000 ~ 4 Crore+ / Rs 7,78,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 42 Others Bapi Sk Rs 8,65,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass Chitta Mukherjee / Cases Age Education 4 75 Graduate Professional Jakir Hossain Rs 1,33,52,18,154 ~ 133 Crore+ / Rs 8,46,46,884 ~ 8 Crore+ Cases Age Education 0 53 10th Pass Md Hasanuzzaman Rs 3,78,292 ~ 3 Lacs+ / Rs 4,20,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 36 10th Pass Mirza Nashir Uddin / Cases Age Education 0 69 Graduate Professional Mohammad Imran Ali Rs 93,57,185 ~ 93 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Doctorate Prabir Halder Rs 9,80,330 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Soma Saha Das / Cases Age Education 0 47 10th Pass

जंगीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jangipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जंगीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jakir Hossain 2016 Jakir Hossain 2011 Md. Sohrab

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।