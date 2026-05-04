Jangipara Assembly Election Result 2026 (जंगीपारा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जंगीपारा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जंगीपारा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Snehasis Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debjit Sarkar को उम्मीदवार बनाया। जंगीपारा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के स्नेहासीश चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। जंगीपारा सीट पर हार जीत का अंतर 17926 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबजीत सरकार को हराया था।

जंगीपारा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jangipara Election Result 2026

यहां देखें जंगीपारा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jangipara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जंगीपारा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities A.T.M. Modabbar Hossain Rs 24,10,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Professional Kartick Chandra Pal Rs 2,57,903 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 74 12th Pass Pritam Dutta / Cases Age Education 0 25 Graduate Prosenjit Bag Rs 10,21,777 ~ 10 Lacs+ / Rs 1,25,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 2 50 10th Pass Sanjib Dhara Rs 2,40,959 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Sekh Abdul Rahim / Cases Age Education 0 37 8th Pass Snehasis Chakraborty Rs 1,82,64,339 ~ 1 Crore+ / Rs 8,32,576 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Subhasis Dutta Rs 84,21,248 ~ 84 Lacs+ / Rs 2,60,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Professional Sudipta Sarkar / Cases Age Education 0 56 Graduate Tapas Paul Rs 4,68,995 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Graduate

जंगीपारा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jangipara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जंगीपारा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Snehasis Chakraborty 2016 Snehasis Chakraborty 2011 Snehasis Chakraborty

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।