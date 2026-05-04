Jamuria Assembly Election Result 2026 (जमुरिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जमुरिया विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। जमुरिया विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Hareram Singh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tapas Kumar Roy को उम्मीदवार बनाया। जमुरिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के हरेराम सिंह ने जीत हासिल की थी। जमुरिया सीट पर हार जीत का अंतर 8051 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तपस कुमार रॉय को हराया था।

जमुरिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jamuria Election Result 2026

यहां देखें जमुरिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jamuria (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जमुरिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhilash Kumar Pasi Rs 20,500 ~ 20 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate Dr. Bijan Mukherjee Rs 7,88,53,284 ~ 7 Crore+ / Rs 91,88,786 ~ 91 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Hareram Singh / Cases Age Education 0 72 12th Pass Laxmi Mallick Rs 81,94,591 ~ 81 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Literate Md. Sabbir Hussain Rs 70,052 ~ 70 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Post Graduate Riya Mukherjee / Cases Age Education 0 29 Post Graduate Swarup Gope (Rakhu) Rs 12,95,421 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Tarun Kumar Ganguli Rs 69,57,068 ~ 69 Lacs+ / Rs 4,29,027 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 64 Graduate

जमुरिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jamuria Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जमुरिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Hareram Singh 2016 Jahanara Khan 2011 Jahanara Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।