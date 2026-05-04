Jamalpur Assembly Election Result 2026 (जमालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जमालपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जमालपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Alok Kumar Majhi को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Balaram Bapari को उम्मीदवार बनाया। जमालपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के आलोक कुमार माझी ने जीत हासिल की थी। जमालपुर सीट पर हार जीत का अंतर 17971 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बलराम बापरी को हराया था।

जमालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jamalpur Election Result 2026

यहां देखें जमालपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jamalpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जमालपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arun Halder Rs 3,26,22,774 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Atasi Pakrey Rs 3,15,554 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Bhutnath Malik / Cases Age Education 0 47 Post Graduate Biswajit Bag Rs 2,27,289 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Gaurhari Patra Rs 13,000 ~ 13 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Raj Kumar Malik / Cases Age Education 0 34 Graduate Rajib Saha Rs 71,68,541 ~ 71 Lacs+ / Rs 39,95,488 ~ 39 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Samar Hazra Rs 21,14,637 ~ 21 Lacs+ / Rs 47,716 ~ 47 Thou+ Cases Age Education 1 64 10th Pass

जमालपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jamalpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जमालपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Alok Kumar Majhi 2016 Samar Hazra 2011 Ujjal Pramanick

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।