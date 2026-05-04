Jalukbari Assembly Election Result 2026 (जलुकबारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की जलुकबारी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। जलुकबारी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Himanta Biswa Sarma को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Romen Chandra Borthakur को उम्मीदवार बनाया। जलुकबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के हिमंता बिस्वा सरमा ने जीत हासिल की थी। जलुकबारी सीट पर हार जीत का अंतर 101911 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार रोमेन चंद्र बोरठाकुर को हराया था।

जलुकबारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jalukbari Election Result 2026

यहां देखें जलुकबारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jalukbari (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जलुकबारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bidisha Neog Rs 34,60,591 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Dipika Das Rs 5,22,630 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Himanta Biswa Sarma / Cases Age Education 0 57 Doctorate

जलुकबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jalukbari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जलुकबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Himanta Biswa Sarma 2016 Himanta Biswa Sarma 2011 Himanta Biswa Sarma

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।