Jalpaiguri Assembly Election Result 2026 (जलपाईगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Pradip Kumar Barma को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Soujit Singha (PIKU) को उम्मीदवार बनाया। जलपाईगुड़ी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. प्रदीप कुमार बर्मा ने जीत हासिल की थी। जलपाईगुड़ी सीट पर हार जीत का अंतर 941 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सौजीत सिंघा (पिकू) को हराया था।

जलपाईगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jalpaiguri Election Result 2026

यहां देखें जलपाईगुड़ी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jalpaiguri (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ambalika Roy Rs 29,99,778 ~ 29 Lacs+ / Rs 27,674 ~ 27 Thou+ Cases Age Education 0 28 Graduate Professional Ananta Deb Adhikary Rs 93,78,283 ~ 93 Lacs+ / Rs 17,34,000 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 1 53 Graduate Professional Bedodyuti Roy / Cases Age Education 0 57 12th Pass Bilash Sarkar Rs 40,05,423 ~ 40 Lacs+ / Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Debendranath Roy Rs 13,01,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Debraj Barman / Cases Age Education 3 38 Post Graduate Iswar Barai Rs 1,75,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Jashoda Barman Rs 924 ~ 9 Hund+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Graduate Krishna Das / Cases Age Education 11 54 8th Pass Manabendra Roy Rs 60,67,240 ~ 60 Lacs+ / Rs 21,17,000 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Sudipta Mohanta Rs 64,14,377 ~ 64 Lacs+ / Rs 20,53,821 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Professional Sujit Mandal / Cases Age Education 0 35 12th Pass Tumpa Das Rs 1,29,556 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 12th Pass Ujjal Sarkar Rs 1,73,680 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 12th Pass

जलपाईगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jalpaiguri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जलपाईगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Pradip Kumar Barma 2016 Sukhbilas Barma

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।