Jaleswar Assembly Election Result 2026 (जलेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की जलेश्वर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। जलेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Aftab Uddin Mollah को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India United Democratic Front ने Dr. Reza M A Amin को उम्मीदवार बनाया। जलेश्वर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के आफ़ताब उद्दीन मोल्लाह ने जीत हासिल की थी। जलेश्वर सीट पर हार जीत का अंतर 21980 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India United Democratic Front उम्मीदवार डॉ. रेजा एम ए अमीन को हराया था।

जलेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jaleswar Election Result 2026

यहां देखें जलेश्वर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jaleswar (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जलेश्वर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Sha Shadi Hossain Rs 18,94,902 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Graduate Aftab Uddin Mollah Rs 5,31,65,769 ~ 5 Crore+ / Rs 12,79,414 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 1 63 Post Graduate Arif Akhtar Ahmed / Cases Age Education 0 42 Graduate Delowar Hussain Rs 1,77,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Sahab Uddin Ahmed Rs 17,80,350 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Saiful Islam / Cases Age Education 0 62 Post Graduate Sheikh Shah Alam Rs 48,37,041 ~ 48 Lacs+ / Rs 9,35,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 2 55 Graduate

जलेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jaleswar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जलेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Aftab Uddin Mollah 2016 Sahab Uddin Ahmed 2011 Moinuddin Ahmed

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।