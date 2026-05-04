Jalangi Assembly Election Result 2026 (जलांगी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जलांगी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। जलांगी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abdur Razzak को उम्मीदवार बनाया। वहीं Communist Party Of India (Marxist) ने Saiful Islam Molla को उम्मीदवार बनाया। जलांगी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अब्दुर रज्जाक ने जीत हासिल की थी। जलांगी सीट पर हार जीत का अंतर 79276 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Communist Party Of India (Marxist) उम्मीदवार सैफुल इस्लाम मोल्ला को हराया था।

जलांगी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jalangi Election Result 2026

यहां देखें जलांगी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jalangi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जलांगी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdur Razzak Molla Rs 1,72,58,150 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 66 10th Pass Asadul Sk Rs 24,85,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Babar Ali / Cases Age Education 1 32 Post Graduate Enamul Haque Rs 27,18,853 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate Habibur Rahaman Rs 24,80,000 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Ianus Ali Sarkar / Cases Age Education 6 71 Graduate Md Hasim Biswas Rs 3,20,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Post Graduate Naba Kumar Sarkar Rs 2,33,87,597 ~ 2 Crore+ / Rs 1,48,602 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 64 Graduate Professional Subir Kumar Sarkar / Cases Age Education 0 51 Graduate

जलांगी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jalangi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जलांगी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdur Razzak 2016 Abdur Razzak Mandal 2011 Abdur Razzak Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।