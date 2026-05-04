Jagiroad Assembly Election Result 2026 (जागीरोड विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की जागीरोड विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। जागीरोड विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Pijush Hazarika को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Swapan Kumar Mandal को उम्मीदवार बनाया। जागीरोड सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के पीयूष हजारिका ने जीत हासिल की थी। जागीरोड सीट पर हार जीत का अंतर 29404 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार स्वपन कुमार मंडल को हराया था।

जागीरोड विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jagiroad Election Result 2026

यहां देखें जागीरोड की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jagiroad (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जागीरोड विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Pijush Hazarika Rs 17,41,07,474 ~ 17 Crore+ / Rs 3,98,12,302 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 48 Graduate Sri Bubul Das Rs 2,79,20,467 ~ 2 Crore+ / Rs 9,44,956 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 66 Graduate

जागीरोड में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jagiroad Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जागीरोड में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Pijush Hazarika 2016 Pijush Hazarika 2011 Bibekananda Dalai

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।