Jagatdal Assembly Election Result 2026 (जगतदल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जगतदल विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जगतदल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Somenath Shyam Ichini को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Arindam Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। जगतदल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सोमनाथ श्याम इचिनी ने जीत हासिल की थी। जगतदल सीट पर हार जीत का अंतर 18364 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अरिंदम भट्टाचार्य को हराया था।

जगतदल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jagatdal Election Result 2026

यहां देखें जगतदल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jagatdal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जगतदल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bula Adhikary Rs 13,59,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass Dr. Rajesh Kumar Rs 5,77,32,587 ~ 5 Crore+ / Rs 1,17,55,052 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 60 Doctorate Kanika Patra / Cases Age Education 0 56 Graduate Mandira Chakraborty Rs 15,66,637 ~ 15 Lacs+ / Rs 10,70,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 33 Graduate Parvez Ahmad Khan Rs 4,67,79,526 ~ 4 Crore+ / Rs 19,37,135 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 3 46 Post Graduate Pramod Singh / Cases Age Education 11 52 8th Pass Pranab Chowdhury Rs 32,74,653 ~ 32 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 12th Pass Rajesh Thakur Rs 6,500 ~ 6 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Sharmistha Das / Cases Age Education 0 42 Post Graduate Sheo Prasad Tiwari Rs 5,63,21,422 ~ 5 Crore+ / Rs 1,17,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Professional Somenath Mitra Rs 1,29,29,660 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 62 Others Somenath Shyam Ichini / Cases Age Education 10 54 Graduate Suvamay Pan Rs 1,80,11,622 ~ 1 Crore+ / Rs 8,34,679 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Others

जगतदल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jagatdal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जगतदल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Somenath Shyam Ichini 2016 Parash Dutta 2011 Parash Dutta

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।