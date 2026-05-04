Jagatballavpur Assembly Election Result 2026 (जगतबल्लभपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जगतबल्लभपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जगतबल्लभपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Sitanath Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anupam Ghosh को उम्मीदवार बनाया। जगतबल्लभपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सीतानाथ घोष ने जीत हासिल की थी। जगतबल्लभपुर सीट पर हार जीत का अंतर 29196 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अनुपम घोष को हराया था।

जगतबल्लभपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jagatballavpur Election Result 2026

यहां देखें जगतबल्लभपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jagatballavpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जगतबल्लभपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anupam Ghosh Rs 60,87,669 ~ 60 Lacs+ / Rs 20,27,222 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 1 47 Graduate Anupam Malik Rs 4,944 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Jyotsna Rang / Cases Age Education 0 51 10th Pass Koushik Roy Rs 61,83,270 ~ 61 Lacs+ / Rs 8,50,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 45 10th Pass Kousik Ghosh Rs 27,902 ~ 27 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Nazira Khatun / Cases Age Education 0 29 Graduate Prasenjit Santra Rs 3,30,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 10th Pass Subir Chatterjee (Tinkai) Rs 2,33,96,135 ~ 2 Crore+ / Rs 6,99,988 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 0 58 10th Pass

जगतबल्लभपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jagatballavpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जगतबल्लभपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sitanath Ghosh 2016 Md. Abdul Ghani 2011 Abul Kasem Molla

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।