Jadavpur Assembly Election Result 2026 (जादवपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की जादवपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। जादवपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Debabrata Majumdar (MALAY) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Communist Party Of India (Marxist) ने Dr. Sujan Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। जादवपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के देबब्रत मजूमदार (मलय) ने जीत हासिल की थी। जादवपुर सीट पर हार जीत का अंतर 38869 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Communist Party Of India (Marxist) उम्मीदवार डॉ. सुजान चक्रवर्ती को हराया था।

जादवपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Jadavpur Election Result 2026

यहां देखें जादवपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Jadavpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें जादवपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhaswati Gangopadhyay Rs 81,465 ~ 81 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Graduate Bikashranjan Bhattacharya Rs 21,95,85,917 ~ 21 Crore+ / Rs 3,17,16,641 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 75 Graduate Professional Biswajit Das / Cases Age Education 0 45 10th Pass Debabrata Bera Rs 55,96,523 ~ 55 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Doctorate Debabrata Majumdar (Malay) Rs 3,15,18,175 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Graduate Professional Gautam Goswami / Cases Age Education 0 67 Post Graduate Jaba Sarkar Rs 3,562 ~ 3 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 5th Pass Krishanu Nag Rs 45,47,623 ~ 45 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Meghnad Naskar / Cases Age Education 0 54 Graduate Santanu Sarkar Rs 2,34,137 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Sarbori Mukherjee Rs 86,00,117 ~ 86 Lacs+ / Rs 51,38,806 ~ 51 Lacs+ Cases Age Education 2 56 Graduate Shyamali Mondal / Cases Age Education 0 59 Graduate Tanujit Das Rs 2,36,313 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate

जादवपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Jadavpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें जादवपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Debabrata Majumdar (Malay) 2016 Sujan Chakraborty 2011 Manish Gupta

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।