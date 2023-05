Karnataka Assembly Elections: ‘4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया, ये सच है…’

Karnataka Elections में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। अमित शाह ने इसपर फिर से बयान दिया है।

Amit Shah ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक नहीं था (PTI Image)

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रचार खत्म होने से महज कुछ घंटे पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चार प्रतिशत मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, लोग सच कह रहे हैं क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है। उन्होंने कहा, “मैं मानता हूं हमने बहुत उचित किया है। ये ठीक है कि ये थोड़ा लेट हो गया है परन्तु हमारा जो फैसला है ये संविधान सहमत है।”

