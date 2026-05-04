Itahar Assembly Election Result 2026 (ईटाहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की ईटाहार विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। ईटाहार विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Mosaraf Hussen को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Amit Kumar Kundu को उम्मीदवार बनाया। ईटाहार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मोसाराफ हुसैन ने जीत हासिल की थी। ईटाहार सीट पर हार जीत का अंतर 43975 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अमित कुमार कुंडू को हराया था।

ईटाहार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Itahar Election Result 2026

यहां देखें ईटाहार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Itahar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें ईटाहार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Acharjee Rs 98,06,314 ~ 98 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 12th Pass Dilip Kumar Barman Rs 9,51,000 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Firoj Alam / Cases Age Education 0 40 8th Pass Khitan Barman Rs 2,78,830 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Mahatab Ali Rs 1,76,398 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 8th Pass Mohasin Ali / Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Mosaraf Hossain Rs 12,80,700 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Mosaraf Hussen Rs 5,15,65,457 ~ 5 Crore+ / Rs 76,13,811 ~ 76 Lacs+ Cases Age Education 1 45 12th Pass Sabita Barman / Cases Age Education 1 35 10th Pass Sahanawaz Ali Rs 1,04,51,528 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 10th Pass Saidur Rahaman Rs 11,14,000 ~ 11 Lacs+ / Rs 3,30,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 40 Post Graduate Swapan Kumar Ray / Cases Age Education 0 47 12th Pass Tapan Kumar Das Rs 25,36,748 ~ 25 Lacs+ / Rs 60,000 ~ 60 Thou+ Cases Age Education 0 44 10th Pass Tufan Baraman Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Literate Utpal Das / Cases Age Education 0 47 Post Graduate

ईटाहार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Itahar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें ईटाहार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mosaraf Hussen 2016 Amal Acharjee 2011 Amal Acharjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।