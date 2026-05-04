Islampur Assembly Election Result 2026 (इस्लामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की इस्लामपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। इस्लामपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abdul Karim Chowdhary को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Saumyaroop Mandal को उम्मीदवार बनाया। इस्लामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अब्दुल करीम चौधरी ने जीत हासिल की थी। इस्लामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 37440 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सौम्यरूप मंडल को हराया था।

इस्लामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Islampur Election Result 2026

यहां देखें इस्लामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Islampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें इस्लामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Agarwal Kanaia Lal Rs 5,67,06,075 ~ 5 Crore+ / Rs 10,93,919 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 0 71 Graduate Professional Birendra Nath Sinha Rs 28,76,671 ~ 28 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Chitrajit Roy / Cases Age Education 4 42 Graduate Professional Guddy Riaz Rs 7,82,297 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate Kamal Majumdar Rs 77,91,200 ~ 77 Lacs+ / Rs 23,63,853 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Md Hashibur Rahaman / Cases Age Education 0 37 10th Pass Md. Sami Khan Rs 3,97,943 ~ 3 Lacs+ / Rs 26,34,500 ~ 26 Lacs+ Cases Age Education 3 37 Graduate Md. Tousique Reza Rs 4,64,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 12th Pass Md. Ziaul Haque Chowdhury / Cases Age Education 0 42 Post Graduate Neyaz Imam Rs 3,02,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 12th Pass Rupa Sarkar Rs 2,46,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 70,000 ~ 70 Thou+ Cases Age Education 0 32 Graduate Sourav Sarkar / Cases Age Education 0 27 Post Graduate

इस्लामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Islampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें इस्लामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdul Karim Chowdhary 2016 Kanaia Lal Agarwal 2011 Abdul Karim Chowdhary

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।