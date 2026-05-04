Indus Assembly Election Result 2026 (इंडस विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की इंडस विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। इंडस विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Nirmal Kumar Dhara को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Runu Mete को उम्मीदवार बनाया। इंडस सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के निर्मल कुमार धारा ने जीत हासिल की थी। इंडस सीट पर हार जीत का अंतर 7220 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार रुनु मेटे को हराया था।

इंडस विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Indus Election Result 2026

यहां देखें इंडस की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Indus (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें इंडस विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anupam Bagdi Rs 9,710 ~ 9 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Jharna Mallik Rs 73,030 ~ 73 Thou+ / Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 41 5th Pass Mou Mandal Samanta / Cases Age Education 0 36 Graduate Nanda Mondal Rs 5,930 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Nirmal Kumar Dhara Rs 10,49,835 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 44 Post Graduate Shyamali Roy Bagdi / Cases Age Education 0 43 10th Pass Tapas Malik Rs 3,000 ~ 3 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass

इंडस में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Indus Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें इंडस में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nirmal Kumar Dhara 2011 Gurupada Mete

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।