INDIA Alliance ने बनाई 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, सितंबर के तीसरे हफ्ते में रैली का प्लान, सीट शेयरिंग पर ये है अपडेट

INDIA Alliance ने सितंबर महीने के अंत में अपनी पहली संयुक्त रैली कर सकता है। मुंबई मीटिंग में तय किया गया है कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

इंडिया गठबंधन सितंबर में पहली रैली कर सकता है (PTI Image)

मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) की मीटिंग में विपक्षी दलों की मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति पर काम करने के लिए 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। इस कमेटी में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, शिवसेना के संजय राउत, राजद के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आप के राघव चड्ढा, सपा के जावेद अली खान, जदयू के लल्लन सिंह, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सीपीआई के डी राजा, एनसी के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को शामिल किया गया है। इसके अलावा विपक्ष की मीटिंग से देशभर में मिलकर चुनाव लड़ने और एक साथ प्रचार करने की बात कही गई है। INDIA गठबंधन की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनके कैंपेन की थीम होगी- ‘जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत’। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि इस पर जल्द चर्चा की जाएगी। INDIA गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के विषय पर कहा कि विभिन्न राज्यों में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पर काम शुरू किया जाएगा। हम जल्द से जल्द देश के विभिन्न हिस्सों में जनता से जुड़े मुद्दों पर रैलियां करेंगे।

