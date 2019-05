2019 लोकसभा चुनाव जारी हैं और इसके साथ ही जारी है नेताओं के प्रचार प्रसार का सिलसिला। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को पीएम नरेन्द्र मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे। सीकर पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा तो संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा- कांग्रेस अब कह रही है कि उनके कार्यकाल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं। लेकिन ये कैसी स्ट्राइक थी भाई, जिसके बारे में आतंकियों को कुछ नहीं पता, स्ट्राइक करने वालों को कुछ नहीं पता, पाकिस्तान को कुछ नहीं पता और न देश की जनता को कुछ पता है। पहले उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, फिर उसका विरोध किया और उसके बाद अब ‘मी टू, मी टू’ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में ऐसे लोग है जो उम्र के किसी भी पड़ाव में वीडियो गेम खेलते रहते हैं और शायद सर्जिकल स्ट्राइक को भी वीडियो गेम समझकर आनंद लेते होंगे।’

#WATCH PM Modi in Sikar,Rajasthan: Congress now claims they carried out 6 surgical strikes. What strikes were these about which the terrorists did not get to know, Pak didn't know, even Indians didn't know.. First they mocked ,then protested and now they say 'me too me too.' pic.twitter.com/fyZuY4Ur4P

— ANI (@ANI) May 3, 2019