राजस्थान में सियासत गरमाती जा रही है। पार्टियों द्वारा जारी की जा रही लिस्टों से नेताओं के रूठने मनाने के सिलसिला भी जारी है। रविवार को भाजपा ने जहां अपनी चौथी लिस्ट जारी की थी तो वहीं आज (सोमवार) भाजपा ने आज पांचवी सूची जारी की। इस लिस्ट में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के खिलाफ टोंक विधानसभा क्षेत्र से परिवहन मंत्री युनूस खान को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि भाजपा 200 सीटों के लिए अब तक 170 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुकी है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Bharatiya Janata Party releases its fifth list of candidates for #RajasthanElection2018. State Minister Yunus Khan to contest against Sachin Pilot

— ANI (@ANI) November 19, 2018