Lok Sabha Election 2019: 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की रैलियां जारी हैं। ऐसे में सोमवार (22 अप्रैल) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी पहुंचे। राहुल ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया बल्कि साथ ही साथ मीडिया की स्वत्रंता पर भी निशाना साधा।

क्या बोले राहुल गांधी: राहुल गांधी ने कहा- अब आप नया नारा सुनिए, चौकीदार.. चोर है, चौकीदार चोर है..। अच्छा यह बात सुनकर प्रेस वाले हंस रहे हैं। यह देखो हंसी आ रही है इनको। हां, मैं समझता हूं.. अच्छा चलो मैं बताता हूं कि इनको हंसी क्यों आ रही है। इनको हंसी इसलिए आ रही है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने मन की बात कर दी तो इनको दो डंडे पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी मारेंगे। लेकिन इनको दिनभर नरेंद्र मोदी के मन की बात दिनभर दिखानी पड़ती है। लेकिन घबराइए मत, 2019 लोक सभा चुनाव के बाद आपका जो दिल होगा वो लिखना। हमारे खिलाफ भी थोड़ा लिखना हो लिख लेना।’

#WATCH Rahul Gandhi in Amethi: Press wale has rahe hain kyunki inhone agar apne 'mann ki baat' kardi to inko do dande padenge, Narendra Modi ji maarenge……..ghabraiye mat 2019 ke chunaav ke baad aapko jo likhna ho likhna, humare khilaaf bhi likhna hoga likh lena. pic.twitter.com/PxQOl7jTYB

